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Билли Джин Кинг поддержала решение о дисквалификации Новака Джоковича
Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг прокомментировала решение о дисквалификации 17-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. В первом сете матча четвёртого круга с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой уроженец Белграда отбросил мяч и попал в судью на линии.

«Вот мои мысли по поводу дисквалификации Новака Джоковича. В первую очередь я надеюсь, что с судьёй на линии всё в порядке. Правило есть правило. Это неприятный момент для всех участников, но в данной ситуации дисквалификация была верным решением», — написала Кинг в своём «твиттере».

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