US Open. Наоми Осака – Анетт Контавейт: обзор матча четвертого круга (видео)

Сегодня, 11:31 7 | Теннис / Видео

Наоми Осака (№9 WTA), в матче четвертого круга на Открытом первенстве США за 1 час 13 минут обыграла эстонку Анетт Контавейт (№21 WTA) со счетом



Японская теннисистка(№9 WTA), в матче четвертого круга на Открытом первенстве США за 1 час 13 минут обыграла эстонку(№21 WTA) со счетом 6:3, 6:4