US Open. Петра Квитова – Шелби Роджерс: обзор матча четвертого круга (видео)

Сегодня, 11:19 0 | Теннис / Видео

Петра Квитова (№12 WTA), в матче четвертого круга на Открытом первенстве США потерпела поражение от американки Шелби Роджерс (№31 WTA). Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился в пользу американки со счетом



Чешская теннисистка(№12 WTA), в матче четвертого круга на Открытом первенстве США потерпела поражение от американки(№31 WTA). Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился в пользу американки со счетом 7:6(5), 3:6, 7:6(5)