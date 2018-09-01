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US Open. Наоми Осака стала четвертьфиналисткой
US Open. Наоми Осака стала четвертьфиналисткойВ Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи четвертого круга.

Девятая ракетка мира, 23-летняя японка Наоми Осака, посеянная под четвертым номером, одержала победу над 25-летней эстонкой Анетт Контавейт (14), занимающей в рейтинге WTA 21-е место, со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Осака сделала два брейка и не позволила Контавейт заработать ни одного брейк-пойнта. Наоми четыре раза подала навылет и допустила две двойные ошибки против двух эйсов и трех двойных к Анетт. Теперь в их личном противостоянии японка лидирует со счетом 5:1.

За выход в полуфинал US Open Осака сразится с американкой Шелби Роджерс.

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд  $53.400.000. 128 участниц 
Четвертый круг
Наоми Осака (Япония, 4) – Анетт Контавейт (Эстония, 14) – 6:3, 6:4
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