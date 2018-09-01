US Open. Наоми Осака стала четвертьфиналисткой

Сегодня, 11:08 0 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи четвертого круга.



Девятая ракетка мира, 23-летняя японка Наоми Осака, посеянная под четвертым номером, одержала победу над 25-летней эстонкой Анетт Контавейт (14), занимающей в рейтинге WTA 21-е место, со счетом 6:3, 6:4.



Матч продолжался 1 час 13 минут. Осака сделала два брейка и не позволила Контавейт заработать ни одного брейк-пойнта. Наоми четыре раза подала навылет и допустила две двойные ошибки против двух эйсов и трех двойных к Анетт. Теперь в их личном противостоянии японка лидирует со счетом 5:1.



За выход в полуфинал US Open Осака сразится с американкой



Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

Четвертый круг

Наоми Осака (Япония, 4) – Анетт Контавейт (Эстония, 14) – 6:3, 6:4 В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи четвертого круга.Девятая ракетка мира, 23-летняя японка, посеянная под четвертым номером, одержала победу над 25-летней эстонкой(14), занимающей в рейтинге WTA 21-е место, со счетом 6:3, 6:4.Матч продолжался 1 час 13 минут. Осака сделала два брейка и не позволила Контавейт заработать ни одного брейк-пойнта. Наоми четыре раза подала навылет и допустила две двойные ошибки против двух эйсов и трех двойных к Анетт. Теперь в их личном противостоянии японка лидирует со счетом 5:1.За выход в полуфинал US Open Осака сразится с американкой Шелби Роджерс Наоми Осака (Япония, 4) – Анетт Контавейт (Эстония, 14) – 6:3, 6:4