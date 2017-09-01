US Open. Брэйди обыграла Кербер и в 1/4 финала сыграет с Путинцевой

Сегодня, 09:58 0 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи четвертого круга.



25-летняя американка Дженнифер Брэйди, занимающая в мировом рейтинге 41-е место, нанесла поражение 23-й ракетке мира, 32-летней немке Анжелике Кербер со счетом 6:4, 6:4.



За 1 час 24 минуты, проведенные на корте Брэйди реализовала четыре брейк-пойнта из десяти возможных, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Кербер сделал один брейк, один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в полуфинал US Open Брэйди сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (23), которая заставила зачехлить ракетку хорватку Петру Мартич (8) – 6:3, 2:6, 6:4.



Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

Четвертый круг

Дженнифер Брэйди (США, 28) – Анжелика Кербер (Германия, 17) – 6:1, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, 23) – Петра Мартич (Хорватия, 8) – 6:3, 2:6, 6:4



В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи четвертого круга.25-летняя американка, занимающая в мировом рейтинге 41-е место, нанесла поражение 23-й ракетке мира, 32-летней немкесо счетом 6:4, 6:4.За 1 час 24 минуты, проведенные на корте Брэйди реализовала четыре брейк-пойнта из десяти возможных, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Кербер сделал один брейк, один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в полуфинал US Open Брэйди сыграет против представительницы Казахстана(23), которая заставила зачехлить ракетку хорватку(8) – 6:3, 2:6, 6:4.Дженнифер Брэйди (США, 28) – Анжелика Кербер (Германия, 17) – 6:1, 6:4Юлия Путинцева (Казахстан, 23) – Петра Мартич (Хорватия, 8) – 6:3, 2:6, 6:4