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US Open. Брэйди обыграла Кербер и в 1/4 финала сыграет с Путинцевой
US Open. Брэйди обыграла Кербер и в 1/4 финала сыграет с ПутинцевойВ Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи четвертого круга.

25-летняя американка Дженнифер Брэйди, занимающая в мировом рейтинге 41-е место, нанесла поражение 23-й ракетке мира, 32-летней немке Анжелике Кербер со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 24 минуты, проведенные на корте Брэйди реализовала четыре брейк-пойнта из десяти возможных, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Кербер сделал один брейк, один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в полуфинал US Open Брэйди сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (23), которая заставила зачехлить ракетку хорватку Петру Мартич (8) – 6:3, 2:6, 6:4.

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд  $53.400.000. 128 участниц 
Четвертый круг
Дженнифер Брэйди (США, 28) – Анжелика Кербер (Германия, 17) – 6:1, 6:4
Юлия Путинцева (Казахстан, 23) – Петра Мартич (Хорватия, 8) – 6:3, 2:6, 6:4

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