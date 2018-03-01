US Open. Зверев - Давидович Фокина: обзор матча четвертого круга (видео)

Сегодня, 09:39 0 | Теннис / Видео

Александр Зверев (№7 ATP) в четвертом круге Открытого первенства США разгромил испанца Алехандро Давидович Фокина (№99 ATP). со счетом



Немецкиц теннисист(№7 ATP) в четвертом круге Открытого первенства США разгромил испанца(№99 ATP). со счетом 6:2, 6:2, 6:1