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US Open. Зверев и Чорич встретятся в 1/4 финала
US Open. Зверев и Чорич встретятся в 1/4 финалаВ Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Седьмая ракетка мира, 23-летний немец Александр Зверев, посеянный под пятым номером, разгромил 21-летнего испанца Алехандро Давидовича Фокина, занимающего в рейтинге ATP 99-е место, со счетом 6:2, 6:2, 6:1.

За 1 час 31 минуту игрового времени Зверев взял восемь подач соперника и не удержал одну свою. Победитель сделал 18 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Давидович Фокина два раза подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

В четвертьфинале «мэйджора» Звереву предстоит сразиться с хорватом Борной Чоричем (27), который был сильнее Джордана Томпсона из Австралии – 7:5, 6:1, 6:3.

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд  $53,400,000. 128 участников
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 5) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 6:2, 6:2, 6:1
Борна Чорич (Хорватия, 27) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 6:1, 6:3
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