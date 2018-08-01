US Open. Зверев и Чорич встретятся в 1/4 финала

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участников

В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Седьмая ракетка мира, 23-летний немец, посеянный под пятым номером, разгромил 21-летнего испанца, занимающего в рейтинге ATP 99-е место, со счетом 6:2, 6:2, 6:1.За 1 час 31 минуту игрового времени Зверев взял восемь подач соперника и не удержал одну свою. Победитель сделал 18 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Давидович Фокина два раза подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.В четвертьфинале «мэйджора» Звереву предстоит сразиться с хорватом(27), который был сильнееиз Австралии – 7:5, 6:1, 6:3.Александр Зверев (Германия, 5) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 6:2, 6:2, 6:1Борна Чорич (Хорватия, 27) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 6:1, 6:3