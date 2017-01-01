US Open. Тим, Медведев и Рублев вышли в 1/8 финала, Хачанов и Баутиста-Агут выбыли и другие результаты

Вчера, 10:36 605 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде завершились матчи третьего круга.



Третья ракетка мира, 27-летний австриец Доминик Тим, посеянный под вторым номером, в четырех сетах победил 31-летнего хорвата Марина Чилича, занимающего в мировом рейтинге 38-е место, со счетом 6:2, 6:2, 3:6, 6:3.



Теннисисты играли 2 часа 28 минут. За это время Тим взял пять подач Чилича и не удержал одну свою. Доминик выполнил девять эйсов и допустил две двойные ошибки, а Марин пять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была третья победа австрийца в трех встречах с хорватом.



За выход в четвертьфинал соревнований Тим сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима (15), который уверенно обыграл француза Корентена Муте – 6:1, 6:0, 6:4.



Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участников

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 2) – Марин Чилич (Хорватия, 31) – 6:2, 6:2, 3:6, 6:3

Феликс Оже-Альясим (Канада, 15 ) – Корентен Муте (Франция) – 6:1, 6:0, 6:4



Даниил Медведев (Россия, 3) – Джеффри-Джон Вулф (США, WC) – 6:3, 6:3, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:2, 6:3, 6:2



Андрей Рублев (Россия, 10) – Сальваторе Карузо (Италия) – 6:0, 6:4, 6:0

Маттео Берреттини (Италия, 6) – Каспер Рууд (Норвегия, 30) –6:4, 6:4, 6:2



Вашек Поспишил (Канада) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) – 7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2

Алекс де Минор (Австралия, 21) – Карен Хачанов (Россия, 11) – 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1