US Open. Софья Кенин - Онс Жабер: обзор матча третьего круга (видео)

Вчера, 09:57 408 | Теннис / Видео

Софья Кенин (№4 WTA), в матче третьего круга на Открытом первенстве США одержала победу над Онс Жабер (№31 WTA) из Туниса со счетом



Американская теннисистка(№4 WTA), в матче третьего круга на Открытом первенстве США одержала победу над(№31 WTA) из Туниса со счетом 7:6(4), 6:3