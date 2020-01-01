US Open. Кенин и Мертенс сразятся на путевку в 1/4 финала

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходили матчи третьего круга.Четвертая ракетка мира, 21-летняя американка, посеянная под вторым номером, вышла в четвертый круг после победы над 26-летней представительницей Туниса(27), занимающей в мировой классификации 31-е место, со счетом 7:6(4), 6:3.За 1 час 39 минут игрового времени Кенин сделала три брейка и упустила две своих подачи. Софья ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. На счету Жабер десять эйсов и три двойные ошибки.За выход в 1/4 финала «мэйджора» Кенин поспорит с бельгийкой(16), которая взяла верх над американкой– 7:5, 6:1.Еще одной парой 1/8 финала стали француженкаи болгаркаКорне победила американку(7) – 7:6, 3:3 Rt, а Пиронкова обыгралаиз Хорватии – 6:4, 6:1.Софья Кенин (США, 2) – Онс Жабер (Тунис, 27) – 7:6(4), 6:3Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – Кэти Макнелли (США) – 7:5, 6:1Ализе Корне (Франция) – Мэдисон Кис (США, 7) – 7:6(4), 3:3 RtЦветана Пиронкова (Болгария, SR) – Донна Векич (Хорватия, 18) – 6:4, 6:1