US Open. Азаренко - Свёнтек: обзор матча третьего круга (видео)

Вчера, 09:27 286 | Теннис / Видео

Виктория Азаренко (№27 WTA), в матче третьего круга на Открытом первенстве США одержала победу над полькою Игой Свёнтек (№53 WTA) со счетом





Белорусская теннисистка(№27 WTA), в матче третьего круга на Открытом первенстве США одержала победу над полькою(№53 WTA) со счетом 6:4, 6:2