US Open. Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи третьего круга.27-я ракетка мира, 31-летняя белоруска, посеянная под пятым номером обыграла 19-летнюю польку, занимающую в рейтинге WTA 53-е место, со счетом 6:4, 6:2.Матч длился 1 час 39 минут. За это время Азаренко реализовала семь брейк-пойнтов из 17 возможных, выполнила четыре эйса и соверешила шесть двойных ошибок. На счету Свёнтек четыре брейка и две двойные ошибки при отсутствии эйсов.В 4-м круге US Open Виктория Азаренко сыграет против представительницы Чехии, которая победила румынку– 6:3, 2:6, 7:6(7).Виктория Азаренко (Беларусь, 5) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 6:2Каролина Мухова (Чехия, 20) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 2:6, 7:6(7)