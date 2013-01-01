US Open. Серена Уильямс – Слоан Стивенс: обзор матча третьего круга (видео)

Вчера, 08:55 246 | Теннис / Видео

Серена Уильямс (№8 WTA), в матче третьего круга на Открытом первенстве США переиграла в трех сетах свою соотечественницу Слоан Стивенс (№39 WTA) со счетом



Американская теннисистка(№8 WTA), в матче третьего круга на Открытом первенстве США переиграла в трех сетах свою соотечественницу(№39 WTA) со счетом 2:6, 6:2, 6:2