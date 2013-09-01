US Open. Серена Уильямс обыграла Стивенс и вышла в 1/8 финала

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи третьего круга.Восьмая ракетка мира, 38-летняя американка, посеянная под третьим номером, обыграла в трех партиях свою 27-летнюю соотечественницу(26), занимающую в рейтинге WTA 39-е место, со счетом 2:6, 6:2, 6:2.За 1 час 46 минут, проведенные на корте. Уильямс взяла четыре подачи Стивенс и не удержала две своих. Серена выполнила 12 эйсов и допустила три двойные ошибки, а Слоан ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу Серены - 6:1.За место в четвертьфинале US Open Уильямс поборется с представительницей Греции Марией Саккари, которая ранее победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:1.Серена Уильямс (США, 3) – Слоан Стивенс (США, 26) - 2:6, 6:2, 6:2Мария Саккари (Греция, 15) – Аманда Анисимова (США, 22) – 6:3, 6:1