US Open. Циципас - Чорич: обзор матча третьего круга (видео)

5-09-2020, 09:29 515 | Теннис / Видео

Греческий теннисист Стефанос Циципас (№6 ATP) в третьем круге Открытого первенства США потерпел поражение в пяти сетах от хорвата Борны Чорича (№32 ATP). Поединок продолжался 4 часа 37 минут и завершился в пользу хорвата со счетом 6:7(2), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6(4).



