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US Open. Циципас в пяти сетах проиграл Чоричу в третьем круге
В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском  одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Шестая ракетка мира, 22-летний греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под четвертым номером, не смог преодолеть барьер третьего раунда, уступив 23-летнему хорвату Борне Чоричу, занимающему в рейтинге ATP 32-е место.

Поединок продолжался 4 часа 37 минут и завершился в пользу хорвата со счетом 6:7(2), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6(4).
Циципас взял пять подач Чорича и упустил шесть своих. Стефанос выполнил 14 эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Борна четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой встречи в личном противостоянии теннисистов счет стал равный – 1:1.

В 1/8 финала турнира Борна Чорич сразится с австралийцем Джорданом Томпсоном, который был сильнее Михаила Кукушкина из Казахстана – 7:5, 6:4, 6:1.

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд  $53,400,000. 128 участников
Третий круг
Борна Чорич (Хорватия, 27) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 6:7(2), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6(4)
Джордан Томпсон (Австралия) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 7:5, 6:4, 6:1
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