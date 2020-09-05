US Open. Циципас в пяти сетах проиграл Чоричу в третьем круге

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участников

В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Шестая ракетка мира, 22-летний греческий теннисист, посеянный под четвертым номером, не смог преодолеть барьер третьего раунда, уступив 23-летнему хорвату, занимающему в рейтинге ATP 32-е место.Поединок продолжался 4 часа 37 минут и завершился в пользу хорвата со счетом 6:7(2), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6(4).Циципас взял пять подач Чорича и упустил шесть своих. Стефанос выполнил 14 эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Борна четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой встречи в личном противостоянии теннисистов счет стал равный – 1:1.В 1/8 финала турнира Борна Чорич сразится с австралийцем, который был сильнееиз Казахстана – 7:5, 6:4, 6:1.Борна Чорич (Хорватия, 27) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 6:7(2), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6(4)Джордан Томпсон (Австралия) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 7:5, 6:4, 6:1