У экс шестой ракетки мира Карлы Суарес-Наварро обнаружен рак

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Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро призналась в жутком диагнозе — у 31-летней уроженки Лас-Пальмаса обнаружена болезнь Ходжкина.



«Мне предстоит сражение с суровой реальностью. Принимаю этот вызов и попытаюсь справиться при помощи врачей. Всегда с позитивом смотрю на любые невзгоды.



На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Попробую вновь проявить эти качества, пусть передо мной и не самый простой соперник», — написала спортсменка на своей странице в



По словам теннисистки, ей потребуется не менее полугода химиотерапии.



В настоящее время Карла является 71-й ракеткой мира. В конце 2019 года она сообщила о завершении карьеры по итогам текущего сезона.



Лимфома Ходжкина, или лимфогранулематоз — злокачественная опухоль лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга. Частота возникновения заболевания — примерно 1/25 000 человек/год. Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро призналась в жутком диагнозе — у 31-летней уроженки Лас-Пальмаса обнаружена болезнь Ходжкина.«Мне предстоит сражение с суровой реальностью. Принимаю этот вызов и попытаюсь справиться при помощи врачей. Всегда с позитивом смотрю на любые невзгоды.На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Попробую вновь проявить эти качества, пусть передо мной и не самый простой соперник», — написала спортсменка на своей странице в «Твиттере» По словам теннисистки, ей потребуется не менее полугода химиотерапии.В настоящее время Карла является 71-й ракеткой мира. В конце 2019 года она сообщила о завершении карьеры по итогам текущего сезона.Лимфома Ходжкина, или лимфогранулематоз — злокачественная опухоль лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга. Частота возникновения заболевания — примерно 1/25 000 человек/год.

По материалам: Чемпионат