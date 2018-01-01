US Open. Марта Костюк – Дарья Касаткина: обзор матча первого круга (видео)

Сегодня, 10:40 206 | Теннис / Видео

Марта Костюк (№137 WTA) в первом круге Открытого первенства США победила россиянку Дарью Касаткину (№70 WTA) со счетом

[media=https://www.youtube.com/results?search_query=Marta+Kostyuk+-+Daria+Kasatkina]

Украинская теннисистка(№137 WTA) в первом круге Открытого первенства США победила россиянку(№70 WTA) со счетом 6:1, 6:2 [media=https://www.youtube.com/results?search_query=Marta+Kostyuk+-+Daria+Kasatkina]