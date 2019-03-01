US Open. Катерина Козлова - Уитни Осуйве: обзор матча первого круга (видео)

Сегодня, 10:29 220 | Теннис / Видео





Украинская теннисистка Катерина Козлова (№99 WTA) в первом круге Открытого первенства США победила американку Уитни Осуйве (№143 WTA) со счетом 6:3, 7:5