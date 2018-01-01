US Open. Катерина Бондаренко – Александра Киик: обзор матча первого круга (видео)

Сегодня, 10:23 230 | Теннис / Видео

Катерина Бондаренко (№349 WTA) в первом круге Открытого первенства США победила американку Александру Киик (№162 WTA) со счетом





Украинская теннисистка(№349 WTA) в первом круге Открытого первенства США победила американку(№162 WTA) со счетом 3:6, 6:3, 6:1