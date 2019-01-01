US Open. Ястремская – Шарма: обзор матча первого круга (видео)

Сегодня, 10:14 241 | Теннис / Видео





Украинка Даяна Ястремская (№25 WTA) в первом круге Открытого первенства США победила австралийку Астру Шарму (№126 WTA) со счетом 6:3, 6:7(4), 7:6(2)