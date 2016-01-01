US Open. Джокович, Циципас и Зверев вышли во второй круг

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участников

В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде проходят матчи первого круга.Первая ракетка мира и лидер посева, 33-летний сербстартовал с победы над 28-летним боснийцем, занимающим в рейтинге ATP 109-е место, со счетом 6:1, 6:4, 6:1.За 1 час 59 минут, проведенные на корте, Джокович сделал шесть брейков и не удержал одну свою подачу. На счету Новака пять эйсов и столько же двойных ошибок, а Джумхур два раза подал навылет и совершил восемь двойных.Следующим соперником Джоковича будет британец, обыгравший в четырех партияхиз Казахстана – 2:6, 7:5, 7:5, 6:0.Новак Джокович (Сербия, 1) – Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) – 6:1, 6:4, 6:1Кайл Эдмунд (Великобритания) –Александр Бублик (Казахстан) – 2:6, 7:5, 7:5, 6:0Стефанос Циципас (Греция, 4) – Альбкрт Рамос-Виньолас (Испнаия) – 6:2, 6:1, 6:1Максим Кресси (США, WC) – Йозеф Ковалик (Словакия) – 6:1, 2:6, 6:4, 6:4Александр Зверев (Германия, 5) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 7:6(2), 5:7, 6:3, 7:5Брэндон Накашима (США, WC) – Паоло Лоренци (Италия) – 6:3, 6:2, 7:6(3)