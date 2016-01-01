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US Open. Джокович, Циципас и Зверев вышли во второй круг
В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском  одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Первая ракетка мира и лидер посева, 33-летний серб Новак Джокович стартовал с победы над 28-летним боснийцем Дамиром Джумхуром, занимающим в рейтинге ATP 109-е место, со счетом 6:1, 6:4, 6:1.

За 1 час 59 минут, проведенные на корте, Джокович сделал шесть брейков и не удержал одну свою подачу.  На счету Новака пять эйсов и столько же двойных ошибок, а Джумхур два раза подал навылет и совершил восемь двойных.

Следующим соперником Джоковича будет британец Кайл Эдмунд, обыгравший в четырех партиях Александра Бублика из Казахстана – 2:6, 7:5, 7:5, 6:0.
 
Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд  $53,400,000. 128 участников
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) – 6:1, 6:4, 6:1
Кайл Эдмунд (Великобритания) –Александр Бублик (Казахстан) – 2:6, 7:5, 7:5, 6:0

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Альбкрт Рамос-Виньолас (Испнаия) – 6:2, 6:1, 6:1
Максим Кресси (США, WC) – Йозеф Ковалик (Словакия) – 6:1, 2:6, 6:4, 6:4

Александр Зверев (Германия, 5) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 7:6(2), 5:7, 6:3, 7:5
Брэндон Накашима (США, WC) – Паоло Лоренци (Италия) – 6:3, 6:2, 7:6(3)
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