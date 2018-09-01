US Open. Наоми Осака стартовала с победы

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи первого круга.Девятая ракетка мира, 22-летняя японка, посеянная под четвертым номером, обыграла в трех сетах свою 29-летнюю соотечественницу, занимающую в рейтинге 81-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:2, 5:7, 6:2.Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Осака выполнила шесть эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. На счету Дои два брейка, один эйс и четыре двойные ошибки. Теперь счёт в их личных встречах стал 2:0 в пользу Наоми.Следующей соперницей Осаки на US Open станет итальянка, которая одолела бельгийкусо счётом 2/6, 6/1, 7/5.Наоми Осака (Япония, 4) – Мисаки Дои (Япония) – 6:2, 5:7, 6:2Камила Джорджи (Италия) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 2:6, 6:1, 7:5