US Open. Ястремская и Бренгл встретятся во втором круге

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи первого круга.25-я ракетка мира, 20-летняя украинка, посеянная под 19-м номером, не без труда переиграла в трех партиях 24-летнюю представительницу Австралии, занимающую в рейтинге WTA 126-ю позицию, со счетом 6:3, 6:7(4), 7:6(2).За 2 часа 25 минут, проведенные на корте, Ястремская сделала три брейка, пять эйсов и совершила восемь двойных ошибок. Шарма реализовала два брейк-пойнта из четырех возможных, три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором раунде US Open Ястремская сыграет с американкой, которая взяла верх над австралийкой– 6:2, 6:2. Отметим, что Родионова заменила снявшуюся с турнира украинку Лесю Цуренко.Даяна Ястремская (Украина, 19) – Астра Шарма (Австралия) – 6:3, 6:7(4), 7:6(2)Мэдисон Бренгл (США) – Арина Родионова (Австралия) – 6:2, 6:2