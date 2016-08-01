US Open. Катерина Бондаренко стартовала с победы

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире WTA категории Grand Slam - US Open с призовым фондом $53,400,000 проходят матчи первого круга.34-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 349-ю позицию, взяла верх над 162-й ракеткой мира, 25-летней американкой. Поединок длился 1 час 22 минуты и завершился в пользу украинки со счетом 3:6, 6:3, 6:1.Бондаренко сделала пять брейков из десяти возможных, семь раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок. На счету Киик три брейка, один эйс и шесть двойных.За выход в третий раунд соревнований Бондаренко поспорит с восьмой сеянойиз Хорватии, которая победила чешку– 5:7, 6:2, 6:4.Катерина Бондаренко (Украина, SR) – Александра Киик (США, WC) – 3:6, 6:3, 6:1Петра Мартич (Хорватия, 8) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 5:7, 6:2, 6:4