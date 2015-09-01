US Open. Козлова вышла во второй круг на Квитову

Сегодня, 08:10 264 | Теннис

Нью-Йорке (США) на турнире WTA категории Grand Slam с призовым фондом $53,400,000 проходят матчи первого круга.



99-я ракетка мира, 26-летняя украинка Катерина Козлова обыграла в двух партиях 18-летнюю американку Уитни Осуйве, занимающую в рейтинге WTA 143-ю строчку, со счетом 6:3, 7:5.



Матч продолжался 1 час 34 минуты. По ходу встречи соперницы имели по девять брейк-пойнтов, из которых Козлова реализовала пять, а Осуйве – три. Катерина выполнила три эйса и совершила пять двойных ошибок, против одного эйса и трех двойных у американки.



Во втором круге Козловой предстоит сразиться с чешкой Петрой Квитовой (6), которая победила румынку Ирину Бегу – 6:3, 6:2.



Теннис. WTA. Grand Slam. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участниц

Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Уитни Осуйве (США) – 6:3, 7:5

Петра Квитова (Чехия, 6) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 6:2 Нью-Йорке (США) на турнире WTA категории Grand Slam с призовым фондом $53,400,000 проходят матчи первого круга.99-я ракетка мира, 26-летняя украинкаобыграла в двух партиях 18-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 143-ю строчку, со счетом 6:3, 7:5.Матч продолжался 1 час 34 минуты. По ходу встречи соперницы имели по девять брейк-пойнтов, из которых Козлова реализовала пять, а Осуйве – три. Катерина выполнила три эйса и совершила пять двойных ошибок, против одного эйса и трех двойных у американки.Во втором круге Козловой предстоит сразиться с чешкой(6), которая победила румынку– 6:3, 6:2.Катерина Козлова (Украина) – Уитни Осуйве (США) – 6:3, 7:5Петра Квитова (Чехия, 6) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 6:2