US Open. Костюк разгромила Касаткину и вышла во второй круг

Сегодня, 07:54 273 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на турнире WTA категории Grand Slam - US Open с призовым фондом $53,400,000 проходят матчи первого круга.



18-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в рейтинге WTA 137-е место, нанесла поражение 70-й ракетке мира, 23-летней россиянке Дарье Касаткиной со счетом 6:1, 6:2.



За 1 час 1 минуту игрового времени Костюк взяла шесть подач Касаткиной и не удержала две своих. Марта выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Дарья ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.



Следующей соперницей Костюк будет представительница Латвии Анастасия Севастова (31), которая выбила из борьбы американку Кори Гауфф – 6:3, 5:7, 6:4.



Т еннис. WTA. Grand Slam. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участниц

Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия, 31) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 5:7, 6:4 В Нью-Йорке (США) на турнире WTA категории Grand Slam - US Open с призовым фондом $53,400,000 проходят матчи первого круга.18-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 137-е место, нанесла поражение 70-й ракетке мира, 23-летней россиянкесо счетом 6:1, 6:2.За 1 час 1 минуту игрового времени Костюк взяла шесть подач Касаткиной и не удержала две своих. Марта выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Дарья ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Следующей соперницей Костюк будет представительница Латвии(31), которая выбила из борьбы американку– 6:3, 5:7, 6:4.Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 6:2Анастасия Севастова (Латвия, 31) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 5:7, 6:4