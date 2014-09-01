US Open. Ангелина Калинина на старте проиграла первой сеяной Каролине Плишковой

Теннис. WTA. Grand Slam. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире WTA категории Grand Slam с призовым фондом $53,400,000 проходят матчи первого круга.23-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 145-е место, проиграла третьей ракетке мира и лидеру посева, 28-летней чешке. Поединок длился 1 час 3 минуты и завершился в пользу чешки со счетом 6:4, 6:0.Калинина реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, ни разу не подала навылет и избежала двойных ошибок на подаче. На счету Плишковой шесть брейков, шесть эйсов и четыре двойные ошибки.Во втором круге соперницей Плишковой станет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) – Ясмине Паолини (Италия).Каролина Плишкова (Чехия, 1) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:0Анжелика Кербер (Германия, 17) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:4Маркета Вондроушова (Чехия, 12) – Гретье Миннен (Бельгия) – 6:1, 6:4Александра Саснович (Беларусь) – Франческа ди Лоренцо (США) – 2:6, 7:6, 6:0Кристина Младенович (Франция, 30) – Хейли Баптист (США, WC) – 7:5, 6:2Варвара Грачева (Россия) – Паула Бадоса (Испания) – 6:4, 7:5