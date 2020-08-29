Новак Джокович стал победителем «Мастерса» в Цинциннати

Теннис. ATP. Maste32-летнему испанцу Роберто Баутиста-Агуту 9rs - Western & Southern Open. Цинциннати. (США). Хард.

Призовой фонд $4 674 780. 64 участника

В Нью-Йорке (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $4 674 780 состоялся финальный матч.Первая ракетка мира и лидер посева, 33-летний сербнанес поражение, 29-летнему канадцу, занимающему в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 1:6, 6:3, 6:4.Матч продолжался 2 часа. За это время соперники реализовали по три брейк-пойнта из пяти возможных. Джокович два раза подал навылет и совершил пять двойных ошибок, а Раонич выполнил десять эйсов и трижды ошиься на подаче. В личном противостоянии Новак увеличил свое преимущество до 11:0.Для Джоковича титул, завоеванный на «Мастерсе» в Цинциннати, стал третьим в сезоне и 80-м в карьере. За свой успех Новак получит 1000 рейтинговых очков и $285,000 призовых. Раонич, как финалист, заработал 600 очков и $185,015 призовых.Новак Джокович (Сербия, 1) – Милош Раонич (Канада) – 1:6, 6:3, 6:4