Цинциннати. Азаренко стала чемпионкой турнира на отказе Осаки

В Нью-Йорке (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $1,950,079 31-летняя белоруска, занимающая в рейтинге WTA 59-е место, стала победительницей без борьбы.Её соперница по решающему матчу десятая ракетка мира, 22-летняя японка, посеянная под четвертым номером снялась с турнира. Причиной такого решения стала травма подколенного сухожилия на левой ноге.Для Азаренко этот титул стал первым с турнира в Майами в 2016 году и первым с момента рождения ребёнка, а также 21-м в карьере. За успех на турнире Western & Southern Open Азаренко получит 900 очков рейтинговых очков и $285,000 призовых. Осака, как финалистка, заработала 585 очков и $152,999 призовых.