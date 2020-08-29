Раонич не пустил Циципаса в финал «Мастерса» в Цинциннати

29-08-2020, 08:36 631 | Теннис





30-летний канадец Милош Раонич, занимающий в мировой классификации 30-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 22-летнему представителю Греции Стефаносу Циципасу, посеянному под четвертым номером. Поединок продолжался 1 час 38 минут и завершился в пользу канадца со счетом 7:6(5), 6:3.



Раонич реализовал свой единственный брейк-пойнт, выполнил 12 эйсов и допустил пять двойных ошибок. Циципас четыре раза подал навылет, один раз ошибся на подаче и упустил одну возможность взять подачу соперника. Это была вторая победа канадца в двух встречах против Циципаса.



За титул «Мастерса» Western & Southern Open Раонич сразится с победителем матча



Теннис. ATP. Masters - Western & Southern Open. Цинциннати. (США). Хард. Призовой фонд $4 674 780. 64 участника

1/2 финала

Милош Раонич (Канада) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 7:6(5), 6:3 В Нью-Йорке (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $4 674 780 проходили матчи 1/2 финала.30-летний канадец, занимающий в мировой классификации 30-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 22-летнему представителю Греции, посеянному под четвертым номером. Поединок продолжался 1 час 38 минут и завершился в пользу канадца со счетом 7:6(5), 6:3.Раонич реализовал свой единственный брейк-пойнт, выполнил 12 эйсов и допустил пять двойных ошибок. Циципас четыре раза подал навылет, один раз ошибся на подаче и упустил одну возможность взять подачу соперника. Это была вторая победа канадца в двух встречах против Циципаса.За титул «Мастерса» Western & Southern Open Раонич сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8).Милош Раонич (Канада) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 7:6(5), 6:3