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Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги»
Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги»По случаю Дня Независимости украинская теннисистка Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги» II степени. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.

«За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм», — говорится в указе главы украинского государства.

В 2017 году спортсменка была награждена орденом «За заслуги» III степени.

В настоящее время Элина Свитолина занимает в мировом рейтинге пятое место. Её высшие достижения в турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата США и Уимблдонского турнира в 2019 году.


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