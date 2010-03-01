Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги»

Сегодня, 10:01 0 | Теннис

По случаю Дня Независимости украинская теннисистка Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги» II степени. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.



«За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм», — говорится в указе главы украинского государства.



В 2017 году спортсменка была награждена орденом «За заслуги» III степени.



В настоящее время Элина Свитолина занимает в мировом рейтинге пятое место. Её высшие достижения в турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата США и Уимблдонского турнира в 2019 году.





По случаю Дня Независимости украинская теннисистка Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги» II степени. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.«За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм», — говорится в указе главы украинского государства.В 2017 году спортсменка была награждена орденом «За заслуги» III степени.В настоящее время Элина Свитолина занимает в мировом рейтинге пятое место. Её высшие достижения в турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата США и Уимблдонского турнира в 2019 году.