Прага. Стаховский проиграл в стартовом матче

Сегодня, 16:05 0 | Теннис

В Праге (Чехия) на турнире ATP Challenger Tour - I.CLTK Prague Open By Moneta с призовым фондом 137. 560 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



169-я ракетка мира, 34-летний украинец Сергей Стаховский потерпел поражение от 19-летнего чеха Томаша Махача, занимающего в рейтинге ATP 256-ю позицию. Поединок продолжался полтора часа и завершился в пользу чеха со счетом 7:5, 6:2.



Стаховский реализовал один брейк-пойнт из четырез возможных, Махач – четыре из одиннадцати. Сергей один раз подал навылет и совершил шесть двойных ошибок, а Томаш выполнил четыре эйса и один раз ошибся н подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.



Во втором круге турнира Махач встретится с белорусом Ильей Ивашко, который посеян под восьмым номером и первый круг пропускает.



В парном турнире Стаховский со своим напарником Иржи Веселы в стартовом матче сыграют против пары Стивен Диес (Канада) – Блаж Рола (Словакия).

