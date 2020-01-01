Лексингтон. Брэйди обыграла Гауфф и в финале сыграет с Тайхман

Теннис. WTA. International- Top Seed Open. Лексингтон (США). Хард. Призовой фонд $225 000. 32 участницы

В Лексингтоне (США) на турнире WTA International - Top Seed Open в одиночном прошли матчи 1/2 финала.49-я ракетка мира, 25-летняя американкапобедила свою 16-летнюю соотечественницу, занимающую в мировом рейтинге 53-е место, со счетом 6:2, 6:4.Матч продолжался 1 час 10 минут. Брэйди взяла четыре подачи Гауфф и не удержала одну свою. Победительница восемь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче, а Кори выполнила два эйса и совершила три двойные ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.Второй финалисткой стала 23-летняя представительница Швейцарии, занимающая в рейтинге WTA 63-е место, которая обыграла 116-ю ракетку мира, 27-летнюю американку(WC) – 6:3, 6:2.За 1 час 10 минут игрового времени Тайхман сделала пять брейков, пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Роджерс два брейка, два эйса и две двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались.Соперницы по финалу – Брэйди и Тайхман ранее встречались дважды и пока у них – ничья.Дженнифер Брэйди (США) – Кори Гауфф (США) – 6:2, 6:4Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Шелби Роджерс (США, WC) – 6:3, 6:2