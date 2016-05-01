Прага. Халеп не пустила Бегу в финал

Вчера, 18:12 144 | Теннис

В Праге (Чехия) на турнире WTA International - Prague Open в одиночном состоялся второй полуфинальный матч.



Лидер посева, вторая ракетка мира 28-летняя румынка Симона Халеп над своей 29-летней соотечественницей Ириной Бегу, занимающей в рейтинге WTA 82-е место, со счетом 7:6(2), 6:3.



Теннисистки играли 1 час 31 минуту. За это время Халеп реализовала все шесть своих брейк-пойнтов, а Бегу – четыре из десяти. Симона сделала четыре эйса и совершила восемь двойных ошибок. Ирина навылет не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче. Это была уже седьмая победа Симона в семи встречах с Бегу.



В финале Халеп скрестит ракетки с 23-й ракеткой мира бельгийкой



Теннис. WTA. International - Prague Open. Грунт. Призовой фонд $225 000. 32 участницы

1/2 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) – Ирина Бегу (Румыния) – 7:6(2), 6:3 В Праге (Чехия) на турнире WTA International - Prague Open в одиночном состоялся второй полуфинальный матч.Лидер посева, вторая ракетка мира 28-летняя румынканад своей 29-летней соотечественницей, занимающей в рейтинге WTA 82-е место, со счетом 7:6(2), 6:3.Теннисистки играли 1 час 31 минуту. За это время Халеп реализовала все шесть своих брейк-пойнтов, а Бегу – четыре из десяти. Симона сделала четыре эйса и совершила восемь двойных ошибок. Ирина навылет не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче. Это была уже седьмая победа Симона в семи встречах с Бегу.В финале Халеп скрестит ракетки с 23-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс (3).Симона Халеп (Румыния, 1) – Ирина Бегу (Румыния) – 7:6(2), 6:3