Лексингтон. Серена Уильямс потерпела поражение от Шелби Роджерс в 1/4 финала

Теннис. WTA. International- Top Seed Open. Лексингтон (США). Хард. Призовой фонд $225 000. 32 участницы

В Лексингтоне (США) на турнире WTA International - Top Seed Open в одиночном проходили матчи 1/4 финала.Лидер посева, девятая ракетка мира 38-летняя американкапроиграла своей 27-летней соотечественнице(WC), занимающей в мировом рейтинге 116-е место. Поединок длился 2 часа 7 минут и завершился в пользу Шелби со счетом 1:6, 6:4, 7:6(5).По ходу встречи у соперниц было по восемь брейк-пойнтов, из которых Уильямс реализовала четыре, а Роджерс – два. Серена шесть раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против восьми эйсов и двух двойных ошибок у Шелби. Между собой теннисистки играли впервые.Отметим, что Серена впервые за восемь лет проиграла спортсменке, которая не входит в Топ-100 мировой классификации. Всего в 25-летней карьере американки лишь четыре таких поражения.В полуфинале соперницей Роджерс будет представительница Швейцарии, которая выиграла у американки(SR) – 6:2, 6:4.лаШелби Роджерс (США, WC) – Серена Уильямс (США, 1) – 1:6, 6:4, 7:6(5)Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Катрин Беллис (США, SR) – 6:2, 6:4