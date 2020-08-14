Прага. Элисе Мертенс и Кристина Плишкова встретятся в полуфинале



Теннис. WTA. International - Prague Open. Грунт. Призовой фонд $225 000. 32 участницы

В Праге (Чехия) на турнире WTA International - Prague Open в одиночном проходят четвертьфинальные матчи.23-я ракетка мира, 24-летняя бельгийка, посеянная под третьим номером, вышла в полуфинал после победы над 26-летней канадкой(WC), занимающей в рейтинге WTA 330-ю строчку, со счетом 6:4, 1:6, 6:4.Матч продолжался 2 часа 17 минут. По ходу поединка у соперниц было по девять брейк-пойнтов, из которых Мертенс реализовала три, а Бушар – четыре. Победительница навылет не подавала и совершила пять двойных ошибок, а Бушар выполнила три эйса при трех двойных ошибках. Теперь в их личном противостоянии бельгийка впереди со счетом 3:0.В полуфинале Мертенс сразится с чешкой, занимающей в мировом рейтинге 69-е место. Плишкова стала четвертьфиналисткой на отказе румынки– 2:5 Rt.Элисе Мертенс (Бельгия, 3) – Эжени Бушар (Канада WC) – 6:4, 1:6, 6:4Кристина Плишкова (Чехия) – Ана Богдан (Румыния) – 2:5 Rt