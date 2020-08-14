Прага. Халеп отдала сопернице два гейма и вышла в 1/2 финала

Теннис. WTA. International - Prague Open. Грунт. Призовой фонд $225 000. 32 участницы

В Праге (Чехия) на турнире WTA International - Prague Open в одиночном проходят четвертьфинальные матчи.Лидер посева, вторая ракетка мира, 28-летняя румынкаразгромила 22-летнюю польку(LL), занимающую в рейтинге WTA 174-ю позицию, со счетом 6:2, 6:0.За 59 минут игрового времени Халеп взяла шесть подач соперницы и не удержала одну свою. На счету Симоны два эйса и четыре двойные ошибки, а Фрех ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Соперница Халеп по выходу в финал турнира Prague Open определится в матче Ирина Бегу (Румыния) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).Симона Халеп (Румыния, 1) – Магдалена Фрех (Польша (LL) – 6:2, 6:0