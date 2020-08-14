Виктория Азаренко: Я не уверена, хочу ли на самом деле отправиться на US Open

14-08-2020, 14:12 374 | Теннис

Бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко призналась, что у неё остаются сомнения по поводу участия в Открытом чемпионате США.



«Если честно, после всех этих переговоров, правил и ограничений я была озадачена. Хорошо, что такие меры принимаются для нашей защиты, но в то же время я не уверена, хочу ли на самом деле отправиться туда. Адаптироваться будет нелегко», — приводит слова Азаренко Ubitennis.



Стало известно, что от участия в US Open отказалась действующая чемпионка канадка



Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).



Бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко призналась, что у неё остаются сомнения по поводу участия в Открытом чемпионате США.«Если честно, после всех этих переговоров, правил и ограничений я была озадачена. Хорошо, что такие меры принимаются для нашей защиты, но в то же время я не уверена, хочу ли на самом деле отправиться туда. Адаптироваться будет нелегко», — приводит слова Азаренко Ubitennis.Стало известно, что от участия в US Open отказалась действующая чемпионка канадка Бьянка Андрееску . Старт турнира запланирован на 31 августа.Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).

По материалам: Чемпионат