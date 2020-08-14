Лексингтон. Серена Уильямс не пустила сестру Винус в 1/4 финала и другие результаты

Теннис. WTA. International- Top Seed Open. Лексингтон (США). Хард. Призовой фонд $225 000. 32 участницы

В Лексингтоне (США) на турнире WTA International - Top Seed Open в одиночном завершились матчи второго круга.Лидер посева, девятая ракетка мира, 38-летняя американкав трех партиях переиграла свою старшую сестру, 40-летнюю, занимающую в мировом рейтинге 67-е место, со счетом 3:6, 6:3, 6:4.Сестры Уильямс провели на корте 2 часа 19 минут. Серена реализовала пять брейк-пойнтов, 14 раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. На счету Винус четыре брейка, шесть эйсов и одиннадцать двойных ошибок. Теперь счет в их личных встречах стал 19:12 в пользу Серены.За выход в полуфинал соревнований Уильямс-младшая поспорит со своей соотечественницей(WC), которая победила(Q) из Канады – 6:2, 7:5.Последней четвертьфинальной парой стали американка(SR) и представительница ШвейцарииБеллис обыграла соотечественницу(LD) – 6:3, 6:2, а Тайхман уверенно победилаиз Казахстана – 6:2, 6:2.Серена Уильямс (США, 1) – Винус Уильямс (США) – 3:6, 6:3, 6:4Шелби Роджерс (США, WC) – Лейла Фернандес (Канада, Q) – 6:2, 7:5Катрин Беллис (США, SR) – Джессика Пегула (США, LD) – 6:3, 6:2Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:2