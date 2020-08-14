На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Лексингтон. Серена Уильямс не пустила сестру Винус в 1/4 финала и другие результаты
Лексингтон. Серена Уильямс не пустила сестру Винус в 1/4 финала и другие результатыВ Лексингтоне (США) на турнире WTA International - Top Seed Open в одиночном завершились матчи второго круга.

Лидер посева, девятая ракетка мира, 38-летняя американка Серена Уильямс в трех партиях переиграла свою старшую сестру, 40-летнюю Винус, занимающую в мировом рейтинге 67-е место, со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Сестры Уильямс провели на корте 2 часа 19 минут. Серена реализовала пять брейк-пойнтов, 14 раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. На счету Винус четыре брейка, шесть эйсов и одиннадцать двойных ошибок. Теперь счет в их личных встречах стал 19:12 в пользу Серены.

За выход в полуфинал соревнований Уильямс-младшая поспорит со своей соотечественницей Шелби Роджерс (WC), которая победила Лейлу Фернандес (Q) из Канады – 6:2, 7:5.
 
Последней четвертьфинальной парой стали американка Катрин Беллис (SR) и представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман.
Беллис обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (LD) – 6:3, 6:2, а Тайхман уверенно победила Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:2, 6:2.

Теннис. WTA. International- Top Seed Open. Лексингтон (США). Хард. Призовой фонд $225 000. 32 участницы  
Второй круг
Серена Уильямс (США, 1) – Винус Уильямс (США) – 3:6, 6:3, 6:4
Шелби Роджерс (США, WC) – Лейла Фернандес (Канада, Q) – 6:2, 7:5

Катрин Беллис (США, SR) – Джессика Пегула (США, LD) – 6:3, 6:2
Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Лексингтон. Винус Уильямс обыграла Азаренко и стала соперницей своей сестры Серены и другие результаты
Лексингтон. Серена Уильямс стартовала с победы и другие результаты
Australian Open. Серена Уильямс стартовала с победы, Винус Уильямс потерпела поражение
Australian Open. Серена Уильямс победила в финале свою сестру Винус
Серена и Винус Уильямс разыграют путевку в полуфинал US Open
Уимблдон. Серена обыграла Винус и вышла в четвертьфинал
Чарльстон. Серена Уильямс разгромила свою сестру Винус и вышла в финал
Чарльстон. Винус Уильямс ожидает в полуфинале младшую сестру Серену
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Белинда Бенчич снялась с US Open
Прага. Стаховский проиграл в стартовом матче
Лексингтон. Брэйди обыграла Гауфф и в финале сыграет с Тайхман
Прага. Халеп не пустила Бегу в финал
Прага. Мертенс обыграла Кристину Плишкову и стала первой финалисткой

Последние новости спорта

16:59

Теофимо Лопес-старший: Пояс WBC будет стоять на кону боя с Ломаченко 34 | Бокс

16:44

Эдди Хирн: Хотим провести бой Усик – Чисора со зрителями 62 | Бокс

16:36

Валлин досрочно победил Кауффмана 76 | Бокс

16:14

Белинда Бенчич снялась с US Open 86 | Теннис

16:05

Прага. Стаховский проиграл в стартовом матче 117 | Теннис

12:49

НБА. Данки Моранта и Лилларда возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео) 235 | Баскетбол / Видео

12:28

НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа» повела в серии с «Коламбусом», «Вегас» обыграл «Чикаго» в третьем матче подряд и другие результаты (+Видео) 333 | Хоккей

11:47

НБА. Определены все пары плей-офф 310 | Баскетбол

11:25

НБА Портленд» победил «Мемфис» и вышел в плей-офф (+Видео) 346 | Баскетбол

11:05

Лексингтон. Брэйди обыграла Гауфф и в финале сыграет с Тайхман 311 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

НБА. Данки Моранта и Лилларда возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Передача Хардена, а также данки Деррика Джонса и Эдмонда Самнера в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Девин Букер и Джаррелл Брэнтли возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Данки Порзингиса, Джайлза и Букера в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Яннис Адетокумбо – об ударе соперника головой: Ужасный поступок (+Видео)

НБА. Данки Дэвиса и Буше, а также победный бросок Кузмы в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Майк Тайсон поплавал с акулами (Видео)



Топ-новости недели

Магучих – первая, Левченко – вторая в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Ломаченко и Лопес договорились о поединке
Прага. Цуренко снялась с турнира, Богдан в 1/4 финала сыграет с Кристиной Плишковой
Прага. Цуренко обыграла пятую сеяную Александрову и вышла во второй круг
Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Август 2020 (292)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)
Апрель 2020 (438)
Март 2020 (481)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги