Гауфф о победе над Соболенко: К концу матча я подавала лучше. До этого я слишком много думала

13-08-2020, 14:20 810 | Теннис

16-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала победу в матче с Ариной Соболенко из Беларуси в матче второго круга турнира в Лексингтоне (США)со счётом



«Думаю, мой менталитет вёл меня вперёд. Мы обе показывали неплохой теннис, у нас были взлёты и падения. В итоге всё решила пара упорных розыгрышей, — цитирует Гауфф официальный сайт тура. - Невозможно демонстрировать свой лучший теннис на протяжении трёх часов. Удерживать высокий уровень игры было нелегко, но это просто теннис. Мы играем в других условиях и только возвращаемся в тур. Я не слишком расстроена своей игрой, а больше всего горжусь тем, как вела себя на корте и как сохраняла выдержку в напряжённых моментах.



В целом всё было отлично, кроме подачи. В первой игре я подавала лучше. Но у тебя всегда будут хорошие и плохие дни. Большую роль сыграла психология, а не техника. Ближе к концу матча я подавала лучше. До этого я слишком много думала».



Следующей соперницей Кори будет Онс Жабер из Туниса.



16-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала победу в матче с Ариной Соболенко из Беларуси в матче второго круга турнира в Лексингтоне (США)со счётом 7:6(4), 4:6, 6:4 «Думаю, мой менталитет вёл меня вперёд. Мы обе показывали неплохой теннис, у нас были взлёты и падения. В итоге всё решила пара упорных розыгрышей, — цитирует Гауфф официальный сайт тура. - Невозможно демонстрировать свой лучший теннис на протяжении трёх часов. Удерживать высокий уровень игры было нелегко, но это просто теннис. Мы играем в других условиях и только возвращаемся в тур. Я не слишком расстроена своей игрой, а больше всего горжусь тем, как вела себя на корте и как сохраняла выдержку в напряжённых моментах.В целом всё было отлично, кроме подачи. В первой игре я подавала лучше. Но у тебя всегда будут хорошие и плохие дни. Большую роль сыграла психология, а не техника. Ближе к концу матча я подавала лучше. До этого я слишком много думала».Следующей соперницей Кори будет Онс Жабер из Туниса.

По материалам: Чемпионат