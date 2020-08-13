Лексингтон. Гауфф не пустила вторую вторую сеяную Соболенко в 1/4 финала и другие результаты

Теннис. WTA. International-Top Seed Open. Лексингтон (США). Хард. Призовой фонд $225 000. 32 участницы

В Лексингтоне (США) на турнире WTA International - Top Seed Open в одиночном проходят матчи второго круга.16-летняя американка, занимающая в рейтинге WTA 53-е место, нанесла поражение одиннадцатой ракетке мира, 22-летней белоруске, посеянной под вторым номером, со счетом 7:6(4), 4:6, 6:4.Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время соперницы сделали по семь брейков. Гауфф два раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок против пяти эйсов и 14-ти двойных у Соболенко. Между собой теннисистки играли впервые.В четвертьфинале турнира Top Seed Open Гауфф сыграет с(8) из Туниса, которая была сильнее(Q) – из Беларуси - 3:6, 6:2, 6:4.Еще одной четвертьфинальной парой стали американкаи чешка. Брєйди выібила из борьбы шестую сеяную польку- 6:2, 6:3, а Боузкова победила россиянку– 6:4, 6:2.Кори Гауфф (США) – Арина Соболенко Беларусь, 2) – 7:6(4), 4:6, 6:4Онс Жабер (Тунис, 8) – Ольга Говорцова (Беларусь, Q) – 3:6, 6:2, 6:4Дженнифер Брэйди (США) – Магда Линетт (Польша, 6) – 6:2, 6:3Мари Боузкова (Чехия) – Анна Блинкова (Россия) – 6:4, 6:2