Прага. Цуренко снялась с турнира, Богдан в 1/4 финала сыграет с Кристиной Плишковой

В Праге (Чехия) на турнире WTA International - Prague Open в одиночном проходят матчи второго круга.



Прошедшая через квалификацию 31-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 139-е место, отказалась от продолжения борьбы. Официальная причина отказа пока не сообщается.



Напомним, Цуренко успешно прошла квалификацию, а в стартовом матче основного турнира одержала победу над пятой сеяной россиянкой Екатериной Александровой (Аны Богдан. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.



В четвертьфинале соревнований Богдан встретится с 69-й ракеткой мира чешкой Кристиной Плишковой, которая стала четвертьфиналисткой после победы над второй сеяной Петрой Мартич из Хорватии – 6:1, 7:5.



За 1 час 21 минуту игрового времени Плишкова сделала три брейка, девять раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Мартич не сумела реализовать ни одного из трех своих брейк-пойнтов, выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку. Благодаря этой победе Плишкова сравняла счет по личным встречам с Мартич – 1:1.



Отметим, что на турнире Prague Open украинок не осталось.



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Второй круг

Ана Богдан (Румыния) – Леся Цуренко (Украина, Q) - Rt

Кристина Плишкова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия, 2) – 6:1, 7:5 В Праге (Чехия) на турнире WTA International - Prague Open в одиночном проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию 31-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 139-е место, отказалась от продолжения борьбы. Официальная причина отказа пока не сообщается.Напомним, Цуренко успешно прошла квалификацию, а в стартовом матче основного турнира одержала победу над пятой сеяной россиянкой Екатериной Александровой ( 6:2, 6:4 ). За выход в 1/4 финала Цуренко должна была играть против 92-й ракетки мира, 27-летней румынки. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.В четвертьфинале соревнований Богдан встретится с 69-й ракеткой мира чешкой, которая стала четвертьфиналисткой после победы над второй сеянойиз Хорватии – 6:1, 7:5.За 1 час 21 минуту игрового времени Плишкова сделала три брейка, девять раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Мартич не сумела реализовать ни одного из трех своих брейк-пойнтов, выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку. Благодаря этой победе Плишкова сравняла счет по личным встречам с Мартич – 1:1.Отметим, что на турнире Prague Open украинок не осталось. Марта Костюк завершила выступление в первом круге, а Даяна Ястремская снялась с турнира еще до начала соревнований.Ана Богдан (Румыния) – Леся Цуренко (Украина, Q) - RtКристина Плишкова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия, 2) – 6:1, 7:5