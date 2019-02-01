Ястремская: В Палермо без маски можно находиться только на корте и в своей комнате

Сегодня, 11:56 0 | Теннис

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Палермо (Италия). На старте соревнований она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом



Даяна Ястремская: «Трудно описать свои ощущения на корте. В первую очередь я очень счастлива, потому что так давно не играла. Вместе с тем играть было очень тяжело, потому что ты не был в этой атмосфере долгое время и эти ощущения, которые есть на соревнованиях, немного забываются. Сегодня самое важное — это психологическая составляющая.



Физически тоже было немного сложно, потому что матчевой практики не было давно. Лучшее время в Палермо — это когда ты находишься на корте и в своей комнате. Только там можно находиться без маски и дышать нормально. Но это очень здорово и классно, что проходит турнир и мы соревнуемся, потому что я очень соскучилась. Все игроки с уважением относятся к правилам, и хорошо, что всё отлично работает».



За выход в четвертьфинал турнира в Палермо Даяна сыграет против француженки Осеан Доден, которая победила Тамару Зиданшек из Словении – 2:6, 6:4, 6:4. Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Палермо (Италия). На старте соревнований она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 6:4 «Трудно описать свои ощущения на корте. В первую очередь я очень счастлива, потому что так давно не играла. Вместе с тем играть было очень тяжело, потому что ты не был в этой атмосфере долгое время и эти ощущения, которые есть на соревнованиях, немного забываются. Сегодня самое важное — это психологическая составляющая.Физически тоже было немного сложно, потому что матчевой практики не было давно. Лучшее время в Палермо — это когда ты находишься на корте и в своей комнате. Только там можно находиться без маски и дышать нормально. Но это очень здорово и классно, что проходит турнир и мы соревнуемся, потому что я очень соскучилась. Все игроки с уважением относятся к правилам, и хорошо, что всё отлично работает».За выход в четвертьфинал турнира в Палермо Даяна сыграет против француженки Осеан Доден, которая победила Тамару Зиданшек из Словении – 2:6, 6:4, 6:4.