Палермо. Доден обыграла Зиданшек и стала соперницей Ястремской и другие результаты

Сегодня, 11:49 0 | Теннис





Прошедшая через квалификацию 23-летняя француженка Осеан Доден, занимающая в рейтинге WTA 116-е место, нанесла поражение 71-й ракетке мира, 22-летней словенке Тамаре Зиданшек со счетом 2:6, 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Соперницы взяли по шесть подач друг друга и допустили по семь двойных ошибок, при этом Доден пять раз подала навылет, а Зиданшек – один раз. Ранее теннисистки не встречались.



Во втором круге Доден предстоит сразиться с 25-й ракеткой мира украинкой



Теннис. WTA. International - Palermo Ladies Open. Грунт. Призовой фонд $251 750. 32 участницы

Первый круг

Осеан Доден (Франция, Q) – Тамара Зиданшек (Словения) – 2:6, 6:4, 6:4

Петра Мартич (Хорватия, 1) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:0, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония, 4) – Патрисия-Мария Циг (Румыния) – 6:3, 6:3

Александра Саснович (Беларусь, Q) – Элисе Мертенс (Бельгия, 5) – 6:4, 6:1

Кая Юван (Словения, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 2) – 1:6, 7:5, 6:4

Людмила Самсонова (Россия, Q) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 6:2

Фиона Ферро (Франция) – Надия Подороска (Аргентина Q) – 6:2, 6:1

Камила Джорджи (Италия) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 7:5, 6:4 В Палермо (Италия) на грунтовом турнире WTA Palermo Ladies Open завершились матчи первого круга.Прошедшая через квалификацию 23-летняя француженка, занимающая в рейтинге WTA 116-е место, нанесла поражение 71-й ракетке мира, 22-летней словенкесо счетом 2:6, 6:4, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Соперницы взяли по шесть подач друг друга и допустили по семь двойных ошибок, при этом Доден пять раз подала навылет, а Зиданшек – один раз. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге Доден предстоит сразиться с 25-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской Осеан Доден (Франция, Q) – Тамара Зиданшек (Словения) – 2:6, 6:4, 6:4Петра Мартич (Хорватия, 1) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:0, 6:3Анетт Контавейт (Эстония, 4) – Патрисия-Мария Циг (Румыния) – 6:3, 6:3Александра Саснович (Беларусь, Q) – Элисе Мертенс (Бельгия, 5) – 6:4, 6:1Кая Юван (Словения, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 2) – 1:6, 7:5, 6:4Людмила Самсонова (Россия, Q) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 6:2Фиона Ферро (Франция) – Надия Подороска (Аргентина Q) – 6:2, 6:1Камила Джорджи (Италия) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 7:5, 6:4