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Элина Свитолина заявилась на US Open в последний момент
Элина Свитолина заявилась на US Open в последний моментСегодня истекает срок заявки на американский «мэйджор» US Open и первая ракетка Украины Элина Свитолина появилась в заявке в последнюю минуту. Напомним, что ранее Свитолина заявляла о планах вернуться на корт на турнире в Мадриде, но как стало известно, скорее всего, эти соревнования будут отменены.

Помимо Свитолиной, в заявке Открытого чемпионата США появилась действующая чемпионка соревнований - Бьянка Андрееску. Таким образом, все теннисистки первой десятки, за исключением лидера рейтинга WTA Эшли Барти, находятся в заявке US Open.

Отметим, что первые 200 теннисисток в рейтинге WTA автоматически включаются в заявку US Open и Roland Garros, если не уведомляют о своем отказе от участия в соревнованиях. Также в этом сезоне теннисисткам разрешено сниматься с турниров после дедлайна, без штрафных санкций.
По материалам: Большой теннис Украины
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