Палермо. Даяна Ястремская стартовала с победы и другие результаты

Теннис. WTA. International - Palermo Ladies Open. Грунт. Призовой фонд $251 750. 32 участницы

В Палермо (Италия) на грунтовом турнире WTA Palermo Ladies Open проходят матчи первого круга.25-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под 7-м номером, одержала победу над 23-летней испанкой, занимающей в мировом рейтинге 83-е место. Поединок продолжался 1 часа 45 минут.Ястремскач сделала шесть брейков и не удержала три своих подачи. Соперницы не подавали навылет, при этом Даяна допустила одну двойную ошибку, а Сара – три. Отметим, что по ходу второй партии Ястремская проигрывала 0-4, но затем выиграла 6 геймов подряд. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге Ястремская сыграет против победительницы пары Тамара Зиданшек (Словения) – Осеан Доден (Франция, Q).Ястремской также участвует в парном турнире, где вместе с румынкой Ралукой Олару в первом круге сыграет против Аранты Рус (Нидерланды) и Тамары Зиданшек (Словения).Даяна Ястремская (Украина, 7) - Сара Соррибес Тормо (Испания) – 6:3, 6:4Лаура Зигемунд (Германия) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 6:4Донна Векич (Хорватия, 6) – Аранта Рус (Нидерланды) – 6:1, 6:2Сара Эррани (Италия, WC) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:5, 1:6, 6:4Элизабетта Конччаретто (Италия, WC) – Полона Харцог (Словения) – 7:6, 6:3Екатерина Александрова (Россия, 8) – Кристина младенович (Франция) – 5:7, 6:0, 6:1Ясмине Паолини (Италия, LD) – Дарья Касаткина (Россия) – 5:7, 6:4, 6:4Кристина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 3) – 9:4, 6:4