На US Open линейных судей заменит Hawk-Eye

US Open-2020 пройдет практически без линейных судей. На всех кортах, кроме двух центральных – арены Артура Эша и стадиона имени Луи Армстронга – их заменит система Hawk-Eye, сообщает nytimes.com.US Open станет первым «Большим шлемом», на котором судей заменит система. В 2006-м он стал первым ТБШ, где вообще использовался Hawk-Eye, а в 2018-м – первым, где система была доступна на всех кортах.Точно так же будут обслуживаться матчи турнира в Цинциннати, который в этом году перенесен в Нью-Йорк и начнется 22 августа. US Open стартует 31-го августа.Hawk-Eye (Ястребиный глаз) — программно-аппаратный комплекс, моделирующий траекторию игрового снаряда. Впервые протестирована в реальных условиях спортивных соревнований в 2001 году. Наиболее широкое распространение получила в теннисе, крикете, волейболе.Высокая стоимость и сложность в эксплуатации ограничивает применение Hawk-Eye только крупнейшими соревнованиями. C 2017 года началась эксплуатация нового поколения системы Hawk Eye Live, позволяющей полностью отказаться от судей на линии в теннисе.