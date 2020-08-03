Бенчич снялась с турнира в Праге и отказалась играть с Кунг, которая вернулась из Палермо

3-08-2020, 16:20 907 | Теннис

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич сообщила, что не сыграет на турнире WTA в Праге. Причины, по которым Бенчич снялась с турнира, не называются. Она лишь извинилась перед организаторами и пожелала всем хорошего турнира.



Турнир в Праге будет проходить с 10 по 16 августа. Вместо Бенчич в основной сетке сыграет француженка Ализе Корне.



Вероятно, отказ Бенчич связан с опасениями из-за пандемии коронавируса. Спортсменка отказалась сыграть с Леони Кунг на турнире клубного чемпионата в Кьяссо. Ранее Кунг вернулась из Палермо, где одна из теннисисток заразилась коронавирусом.



Кунг разрешили сыграть в Кьяссо, но Бенчич отказалась от матча. Она теперь рассчитывает, что сопернице засчитают техническое поражение.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич сообщила, что не сыграет на турнире WTA в Праге. Причины, по которым Бенчич снялась с турнира, не называются. Она лишь извинилась перед организаторами и пожелала всем хорошего турнира.Турнир в Праге будет проходить с 10 по 16 августа. Вместо Бенчич в основной сетке сыграет француженка Ализе Корне.Вероятно, отказ Бенчич связан с опасениями из-за пандемии коронавируса. Спортсменка отказалась сыграть с Леони Кунг на турнире клубного чемпионата в Кьяссо. Ранее Кунг вернулась из Палермо, где одна из теннисисток заразилась коронавирусом.Кунг разрешили сыграть в Кьяссо, но Бенчич отказалась от матча. Она теперь рассчитывает, что сопернице засчитают техническое поражение.

По материалам: Чемпионат