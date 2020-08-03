Палермо. Марта Костюк не прошла в финальный раунд квалификации

Турниром в Палермо (Италия) возобновляется теннисный сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 3 по 9 августа.18-летняя украинская теннисисткане сыграет в основной сетке турнира Palermo Ladies Open. В матче второго раунда отборочного турнира Костюк, занимающая в мировом рейтинге 141-е место, уступила 117-й ракетке мира 21-летней россиянке, посеянной под пятым номером. Поединок продолжался 2 часа 28 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 4:6, 6:4, 6:3.Костюк реализовала шесть брейк-пойнтов из 15-ти, Самсонова – восемь из 19-ти. Соперницы выполнили по пять эйсов, при этом Марта совершила 15 двойных ошибок, а Людмила – пять. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянки.По итогам квалификации из 32 теннисисток в основную сетку пройдут четыре.Отметим, что в основной сетке сыграет Даяна Ястремская, которая получила 7-й номер посева. Первой соперницей украинки будет 83-я ракетка мира, 23-летняя испанка Сара Соррибес Тормо.В парном турнире напарницей Ястремской будет румынка Ралука Олару, а их первыми соперницами – Аранта Рус (Нидерланды) / Тамара Зиданшек (Словения).